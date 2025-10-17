Поиск

Энергопотребление в РФ с начала года снижается, но с октября фиксируется рост

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Энергопотребление в РФ с начала 2025 г. снижается на 0,7% к прошлому году, сообщил предправления "Системного оператора" Федор Опадчий в ходе совещания по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025-2026 гг.

Но с начал октября 2025 г. тренд поменялся, фиксируется рост энергопотребления на 2,1%, отметил он.

По итогам 2025 г. энергопотребление может составить -0,5-0% к значению 2024 г., говорится в презентации Опадчего к заседанию.

Ранее Опадчий со ссылкой на данные участников оптового энергорынка отмечал, что наибольшее снижение энергопотребления в 2025 г. зафиксировано в металлургии, добыче, ж/д транспорте, машиностроении. Растет энергопотребление в нефтепереработке, нефтехимии.

Потребление электроэнергии в единой энергосистеме России в 2025 г. ожидается на уровне 1,167 трлн кВт.ч, говорится в проекте схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР) на период 2026-2031 гг., раскрытом "Системным оператором" для общественного обсуждения.

Энергопотребление в ЕЭС в 2024 г. составило 1,174 трлн кВт.ч. Таким образом, речь может идти о небольшом снижении показателя.

