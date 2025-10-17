Военные РФ за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по ВПК Украины

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в течение недели нанесли массированный и семь групповых ударов по предприятиям украинского ВПК и используемым в интересах ВСУ объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"С 11 по 17 октября текущего года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами "Кинжал", а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, также были поражены склады боеприпасов, места сборки, хранения и запуска беспилотников большой дальности, пункты временной дислокации украинских сил.

В ведомстве заявили, что эти удары стали ответом "на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России".