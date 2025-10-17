Косачев заявил, что поставка Украине "Томагавков" проложит прямой путь к ядерной войне

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Поставка американских ракет "Томагавк" Украине - это прямой путь к ядерной войне, поскольку их применение против России приведет к ядерному ответу, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Тема возможных поставок американских ракет "Томагавк" на Украину. Даже неспециалисту понятно, что это абсолютно прямой путь к ядерной войне. Потому что когда в сторону ядерной державы летит ракета, которая потенциально может нести ядерную боеголовку, ответ-то будет совершенно очевидным. Он будет ядерным", - сказал Косачев в эфире телеканала "Вместе-РФ".

По его мнению, "даже гипотетическое обсуждение появления на Украине ракет "Томагавк" - это совершенно безответственная перспектива". Сенатор уверен в том, что даже если президент США Дональд Трамп не понимал этого ранее, то теперь, после вчерашнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, осознает это абсолютно отчетливо.

По мнению Косачева, в "так называемой объединенной Европе" по-прежнему сохраняется "иллюзия того, что России можно нанести стратегическое поражение, а она не решится на какие-то ответные меры".

"Все-таки давайте раз и навсегда скажем всему миру: победить ядерную державу, нанести ядерной державе стратегическое поражение невозможно по определению", - подчеркнул он.

"Представить себе ситуацию, что мы терпим поражение, терпим, терпим, терпим и так и не использовали ядерное оружие, просто-напросто невозможно. И это напрямую записано в нашей ядерной доктрине: когда речь идет об экзистенциональных угрозах существованию нашего государства, разумеется, это оружие будет применено", - считает сенатор.