Что произошло за день: пятница, 17 октября

Взрыв в Башкирии, отказ Польши выдать подозреваемого в подрыве "Северных потоков" и Венгрия о подготовке саммита Путина и Трампа

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Взрыв произошел на стерлитамакском предприятии "Авангард". Глава Башкирии сообщил, что пострадали восемь человек. Предприятие производит промышленные взрывчатые вещества для проведения прострелочно-взрывных работ.

- В Подмосковье военнослужащий застрелил сослуживца и умер сам из-за ранений. Возбуждено уголовное дело. Других подробностей в пресс-службе Московского военного округа не приводят.

- Суд Польши отказался выдавать ФРГ подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Варшавский окружной суд также постановил, что данный гражданин Украины должен быть незамедлительно освобожден.

- Владимир Путин провел телефонный разговор с Виктором Орбаном. По его итогам венгерский премьер сообщил, что Будапешт работает над подготовкой саммита российского лидера и президента США. В Кремле сказали, что пока нет понимания логистики перелета Путина в Будапешт, Венгрия обещает президенту РФ беспрепятственный въезд в страну для встречи с Трампом.

- Суд приговорил участников нацбатальона "Айдар" (запрещенная в РФ террористическая организация) к срокам от 15 до 21 года колонии. Приговор вынесен в отношении 15 человек.

- Фильм Любови Аркус не выпущен в прокат в связи с "иными определенными" законами случаями. Картина "Родители тут рядом" рассказывает о родителях людей с аутизмом.

- На Солнце менее чем за неделю зафиксировали 87 вспышек. Солнечная активность останется повышенной до конца недели, но это не окажет влияния на Землю.

- Сборная России вошла в тридцатку лучших рейтинга ФИФА. На первом месте по-прежнему находится Испания.

