Орбан заявил, что подготовка к саммиту РФ-США в Венгрии идет полным ходом

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по результату разговора с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Будапешт работает над подготовкой саммита российского лидера и президента США Дональда Трампа.

"Прошли переговоры с президентом России. Подготовка идет полным ходом!" - написал он в социальной сети Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), говоря о будущем саммите РФ-США.

Накануне президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Трамп после переговоров заявил, что на предстоящей неделе страны организуют переговоры на высоком уровне, после чего последует встреча лидеров в Будапеште.