На Солнце менее чем за неделю зафиксировали 87 вспышек

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - С начала недели на Солнце зарегистрировано 87 вспышек, из них 16 - сильные, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в пятницу.

"Всего с начала текущей недели, то есть немногим более, чем за 4 суток, на Солнце произошло 87 вспышек, в том числе 16 сильных события уровня M", - говорится в сообщении.

По данным лаборатории, максимум всплеска пройден, регистрируется деградация центров вспышечной активности.

"На ближайшие 2 суток при этом сохраняются риски для космических аппаратов в связи с возможностью прихода к Земле потоков ускоренных протонов", - отметили ученые.

По их словам, солнечная активность останется повышенной до конца недели, но это не окажет влияния на Землю.