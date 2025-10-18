Поиск

Росавиация сообщила о приостановке работы шести аэропортов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ярославля (Туношна), Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Пензы, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Также этой ночью, в течение примерно трех часов ограничения вводили на работу аэропорта Саратов (Гагарин). С 02:18 МСК эта воздушная гавань открыта на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - говорится в сообщении.

Кроме того, около получаса не обслуживал рейсы сочинский аэропорт, проинформировал Кореняко. За это время на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов.

Ранее приоставил работу аэропорт Тамбова.

Росавиация аэропорты ограничения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: пятница, 17 октября

Восемь человек пострадали при взрыве на предприятии "Авангард" в Башкирии

Трое пострадавших при взрыве на предприятии в Башкирии доставлены в больницу

В Башкирии на предприятии произошел взрыв, есть пострадавшие

Медведев сообщил о поступлении в войска с начала года 336 тысяч контрактников

Медведев сообщил о поступлении в войска с начала года 336 тысяч контрактников

МИД РФ не видит препятствий для посещения Израиля российскими туристами

ИИ будет вызывать Росгвардию на основе видео с камер наблюдения в Петербурге

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Госдуме предложили увеличить упрощенные выплаты по европротоколу с 200 до 300 тысяч рублей

Посольство Японии из-за роста турпотока откроет в России визовый центр

Более 1 тыс. жалоб поступило в Минцифры на УК, не дающие выбрать интернет-провайдера в доме

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2465 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7380 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России107 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Бюджет РФБюджет РФ64 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });