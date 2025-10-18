Росавиация сообщила о приостановке работы шести аэропортов

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Ярославля (Туношна), Калуги (Грабцево), Нижнего Новгорода (Стригино), Пензы, Самары (Курумоч) и Ульяновска (Баратаевка), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Также этой ночью, в течение примерно трех часов ограничения вводили на работу аэропорта Саратов (Гагарин). С 02:18 МСК эта воздушная гавань открыта на прием и выпуск воздушных судов. В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет", - говорится в сообщении.

Кроме того, около получаса не обслуживал рейсы сочинский аэропорт, проинформировал Кореняко. За это время на запасные аэродромы "ушли" пять самолетов.

Ранее приоставил работу аэропорт Тамбова.