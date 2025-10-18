Беспилотники атаковали подстанцию в Ульяновской области

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Атака БПЛА на подстанцию произошла в Ульяновской области в ночь на субботу, сообщает Центр управления регионом (ЦУР) в своем телеграм-канале.

"По официальным данным, в ночь с 17 на 18 октября атакована подстанция в Вешкайме. В результате попадания четырех БПЛА произошли два взрыва ", - говорится в сообщении.

"На данную минуту известно, что жертв нет, пожар локализован, работа подстанции восстановлена, подача электричества осуществляется в штатном режиме", - сообщает ЦУР.