Военные РФ нанесли удары по транспортной инфраструктуре и предприятиям ВПК Украины

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские войска нанесли удары по связанным с украинской армией объектам транспортной инфраструктуры и оборонным заводам, сообщило в субботу Минобороны РФ.

Согласно сообщению, поражен также центр подготовки операторов дронов главного управления разведки (ГУР) Украины.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, обеспечивающим действия ВСУ, центру подготовки операторов дронов ГУР Украины", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, в течение суток ударам подверглись мастерская по производству беспилотников, радиолокационная станция ПВО, позиции украинских войск в 156 районах.