Российская армия взяла под контроль Плещеевку в ДНР

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над селом Плещеевка в ДНР, заявили в Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Плещеевка Донецкой Народной Республики", - говорится в его сообщении.

По данным ведомства, за сутки группировка нанесла поражение формированиям двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригады спецназначения и бригады теробороны в районах Дружковки, Константиновки, Свято-Покровского, Пазено и Берестока в ДНР.

"Противник потерял до 195 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 13 автомобилей и четыре артиллерийских орудия. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, четыре склада боеприпасов и три склада материальных средств", - сообщило Минобороны РФ.