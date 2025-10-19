45 БПЛА нейтрализовано над регионами России минувшей ночью

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Российские военные в ночь на воскресенье подавили и уничтожили 45 беспилотников ВСУ над 12 регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, 12 БПЛА нейтрализовано над Самарской областью, 11 - над Саратовской, по 5 - над Ростовской и Воронежской областями. Три беспилотника ликвидировано над Крымом, по два - над Брянской и Липецкой областями, по одному - над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.