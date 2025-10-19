Аэропорты Самары, Саратова и Уфы возобновили работу

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах Самары, Саратова и Уфы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

"Аэропорты Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Уфы. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 06:15 по Москве", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Кореняко уточнил, что за время действия ограничений на запасные аэродромы ушли семь самолетов, летевших в Самару, четыре самолета, выполнявших рейсы в Уфу, и один самолет, направлявшийся в Саратов.