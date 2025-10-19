Часть города Березники в Пермском крае осталась без света и воды из-за пожара

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на подстанции в Березниках (Пермский край), сообщил глава города Алексей Казаченко в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Пожар на подстанции Быгель. Часть города без света и воды. Выехал на место. Буду информировать по ситуации", - написал он.

В пресс-службе регионального управления МЧС журналистам сообщили, что происходило горение масла внутри подстанции. На пожаре погибших и пострадавших нет.

В 19:20 (17:20 по Москве) ликвидировано открытое горение. Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.