Часть города Березники в Пермском крае осталась без света и воды из-за пожара

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло на подстанции в Березниках (Пермский край), сообщил глава города Алексей Казаченко в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Пожар на подстанции Быгель. Часть города без света и воды. Выехал на место. Буду информировать по ситуации", - написал он.

В пресс-службе регионального управления МЧС журналистам сообщили, что происходило горение масла внутри подстанции. На пожаре погибших и пострадавших нет.

В 19:20 (17:20 по Москве) ликвидировано открытое горение. Общая площадь, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

Березники являются вторым по величине городом в Пермском крае. На начало 2024 года там проживали свыше 147,3 тыс. человек. Это город краевого значения, один из центров химической промышленности, где располагаются филиал "АВИСМА" корпорации ВСМПО-АВИСМА, ПАО "Уралкалий", филиал ОХК "Уралхим" - "Азот", "Сода Хлорат", "Березниковский содовый завод" и другие.

