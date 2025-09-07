Москва завершила подготовку к отопительному сезону

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Столица полностью подготовилась к новому отопительному сезону, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"С мая по август городские службы подготовили 74 тыс. зданий", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

В рамках региональной программы капитального ремонта в более чем 600 жилых домах обновили системы центрального отопления. Также проведены работы по ремонту и профилактике тепловых, электрических, водопроводных, канализационных, водосточных сетей и газопроводов.

Кроме того, на теплоэнергетических объектах модернизировали инженерные системы и оборудование, созданы запасы резервного топлива - его объема хватит для автономной работы ТЭЦ в течение недели.

К зимнему сезону подготовили и коммунальную технику: 157 автомобильных баз укомплектованы дорожной и уборочной техникой, которая при необходимости сможет работать круглосуточно, добавил мэр.