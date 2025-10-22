Путин примет участие в заседании Совета по демографии и в съезде Русского географического общества

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин в четверг, 23 октября, примет участие в заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

"Будут обсуждаться - региональный опыт, меры поддержки студенческих семей, внедрение корпоративных демографических стандартов, сохранение репродуктивного здоровья населения и предложения по решению жилищных вопросов семей с детьми", - отмечается в сообщении.

В этот же день, по данным пресс-службы, Путин примет участие в заседании XVII Съезда Русского географического общества, в ходе которого будут подведены итоги работы РГО за последние пять лет, намечены векторы развития до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года. Также делегаты Съезда изберут органы управления Общества, включая Президента РГО.

После этого Владимир Путин проведет заседание Попечительского Совета Русского географического общества, информирует пресс-служба.