Кассация подтвердила права нового взыскателя долга VW в 16,9 млрд руб. перед ГАЗ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил в силе решение судов нижестоящих инстанций, утвердивших переход от Горьковского автозавода к АО "Камея" прав взыскателя долга с Volkswagen AG (VW) в 16,9 млрд рублей.

Как говорится в судебной картотеке, решение кассационная инстанция вынесла 21 октября, полный текст решения пока не опубликован.

Как сообщалось, "Камея" стала процессуальным правопреемником Горьковского автозавода как взыскатель присужденного VW долга, заключив с автозаводом договор уступки права (требования). За переход права денежного требования "Камея" заплатила Горьковскому автозаводу 120 млн рублей.

Решение о процессуальной замене взыскателя Арбитражный суд Нижегородской области вынес в мае текущего года, апелляция подтвердила его в августе.

Арбитражный суд Москвы по заявлению "Камеи" в сентябре открыл локальное производство о банкротстве немецкого автоконцерна.

Арбитражный суд Нижегородской области в июле 2024 года вынес решение о взыскании с VW в пользу Горьковского автозавода 16,9 млрд рублей убытка и 40 тыс. евро долга, частично удовлетворив иск российского автозавода. Апелляция подтвердила его в декабре того же года.

Горьковский автозавод требовал с VW 28,4 млрд рублей, в том числе 2,5 млрд рублей реального ущерба (инвестиций в подготовку производства автомобилей с двигателями VW) и 5,2 млрд рублей компенсации претензий дистрибьюторов в связи с непоставкой таких автомобилей. Кроме того, истец просил взыскать 20,7 млрд рублей упущенной выгоды из-за срыва серийного производства машин с двигателями VW.

Volkswagen считает решение российского суда о взыскании с него 16,9 млрд рублнй по заявлению Нижегородского автозавода (НАЗ, ранее - Горьковский автозавод) неправомерным, а запуск процедуры локального банкротства в РФ - необоснованным.

Volkswagen VW ГАЗ Горьковский автозавод Нижегородская область
