Росрыболовство предупредило, что общий вылов рыбы в 2025 г. может снизиться

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Рыбаки РФ по итогам 2025 года могут выловить порядка 2 млн тонн минтая, его добыча идет опережающими темпами. В то же время общий вылов рыбы может снизиться на 2-3% или даже на 5%, до 4,7 млн тонн, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков журналистам в среду.

"В целом добыча стабильная. Идет небольшое снижение по добыче северной трески, связанное с биологическими факторами, но это была нормальная прогнозированная история. С точки зрения добычи минтая, мы идем с опережением к прошлому году, в результате добыча будет около 2 млн тонн", - отметил Шестаков в кулуарах Международного рыбопромышленного форума в Петербурге.

РФ - мировой лидер по добыче минтая. Доля этой рыбы в национальном вылове превышает 40%. В 2024 году добыто 1,99 млн тонн минтая, потребление достигло рекордных 4 кг на человека. Минтай также остается главной статьей рыбного экспорта РФ в натуральном выражении: в 2024 году поставки превысили 800 тыс. тонн.

Шестаков также заявил, что общий вылов рыбы в РФ в этом году будет зависеть от результатов поиска иваси, который в настоящее время ведут три научно-исследовательских судна. "Если мы найдем иваси, то к прошлому году будет минус 2-3%. Если не найдем, то ситуация с общим объемом будет около минус 5%, то есть порядка 4,7 млн тонн. Все связано с потеплением воды. Сейчас уже идет похолодание воды на Дальнем Востоке. Будем надеяться, что найдем", - сказал он.

В 2024 году РФ выловила 4,9 млн тонн рыбы против рекордных 5,3 млн тонн в 2023 году. Ранее Росрыболовство ориентировалось на вылов в этом году порядка 5 млн тонн.