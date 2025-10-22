Поиск

Поправки об учете поступлений на банковские счета при назначении пособия на детей прошли I чтение

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о запуске в 2026 году эксперимента, по которому при назначении единого пособия на ребенка будут учитывать не только доходы семьи, но и поступления на банковские счета и вклады.

Законопроект № 1026188-8 правительство внесло в парламент в сентябре в составе бюджетного пакета.

Сейчас беременные женщины и семьи с детьми, если их среднедушевой доход за предыдущий год не превышает регионального прожиточного минимума, вправе рассчитывать не ежемесячное пособие от государства. Размер выплаты составляет от 50% до 100% прожиточного минимума в зависимости от доходов семьи. При расчете последних учитываются, в частности, зарплаты, премии, пенсии, дивиденды, а также проценты по банковским вкладам.

Законопроект инициирует в 2026 году эксперимент по расширению перечня средств, которые учитываются при определении нуждаемости семьи в господдержке. Министерство предлагает учитывать в том числе и сведения о поступлении денег на банковские счета и вклады.

В рамках эксперимента Фонд пенсионного и социального страхования получит право запрашивать данные о счетах и операциях у налоговой службы и банков напрямую через систему межведомственного взаимодействия.

Регионы, где будет проходить эксперимент, и круг участников определит правительство, до 31 июля 2026 года предусмотрен переходный период для подготовки системы.

Схожая система уже действует в Москве, где при определении нуждаемости семьи в ежемесячном пособии на ребенка, помимо среднедушевого дохода, оценивается объем движения денежных средств на всех банковских счетах (вкладах) семьи. В течение расчетного периода на все счета семьи должно поступить не более 200% от общей суммы доходов семьи за этот же период.

