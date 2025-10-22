Минсельхоз отметил активное участие торговли и общепита в продвижении российских вин

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз отмечает активное участие торговли в решении задачи по продвижению российских вин на рынок, по предоставлению их широкого выбора, сообщает издание "Агроэксперт".

"Все очень позитивно относятся к этой задаче (по продвижению отечественных вин - ИФ). Все делают шаг вперед навстречу нашим российским винам. И любой ресторан, любое кафе всегда может выбрать из того разнообразия, которое есть сейчас, продукцию, которая интересна его гостям, которая соответствует его концепции", - заявила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза Ирина Федина на акции "Дни российских вин".

По ее словам, увеличение выпуска вина, зафиксированное в прошлом году, продолжается и в этом.

"Если мы посмотрим по цифрам, то в прошлом году рост производства винодельческой продукции - это плюс 14,5%. В этом году за девять месяцев рост производства тихих вин не опускается ниже 10%, (составляет - ИФ) 12-13%. Естественно, к концу года мы уже поймем эти все показатели", - сказала Федина.

"Вина хватит для ресторанов, кафе, магазинов, для ярмарок. Вина хватит всем. Вин у нас сейчас много, с различными вкусами, в различных сегментах. Вообще, виноградарство и виноделие в последнее время являются одним из активно растущих сегментов сельского хозяйства", - отметила она.

Замглавы департамента напомнила, что импульс для роста дало принятие в 2021 году закона о виноградарстве и виноделии. Министерство поддерживает отрасль и сохранит действующие меры и в будущем году: поддержку на закладку виноградников, уходные работы, закупку оборудования, техники и другие инструменты стимулирования, сказала она.

В 2024 году производство тихих вин в России увеличилось на 8,6%, игристых - на 24,7%, хотя в целом производство алкогольной продукции уменьшилось на 1,8%. В январе-сентябре этого года производство тихих вин выросло на 11,6%, игристых - на 9,6%.