Что произошло за день: среда, 22 октября

РКН ограничивает WhatsApp и Telegram, российские военные провели тренировку стратегических ядерных сил, налоговые поправки прошли первое чтение в Думе

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- РКН подтвердил, что частично ограничивает работу WhatsApp и Telegram в РФ. Так в ведомстве прокомментировали информацию о неполадках в работе мессенджеров на юге РФ. WhatsApp принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

- Владимир Путин провел тренировку по управлению стратегическими ядерными силами. В ходе плановой тренировки был задействован комплекс "Ярс" с космодрома "Плесецк", подлодка "Брянск" осуществила пуск ракеты "Синева", самолеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет.

- Пакет комплексных налоговых поправок принят в I чтении. При этом комитет Госдумы по бюджету предложил более плавный поэтапный переход к отмене льготы по НДС для IT, изменению планки выручки по упрощенной системе налогообложения и патентной системе налогообложения.

- В Амурской области задержан подозреваемый в госизмене. Он перечислял деньги запрещенной террористической организации и передавал сведения о движении эшелонов по Транссибу.

- Гендиректор строительной компании "Автодор" Рамиль Шайдуллин арестован по делу о растрате.

- Минобрнауки предложило сделать обязательным ЕГЭ по истории для поступающих на ряд социально-гуманитарных направлений.

- Подготовленный Минобороны РФ законопроект, связанный с призывом резервистов, не затрагивает всех граждан и не предусматривает их призыв на военную службу. Речи о мобилизации не идет, заявили в Генштабе.

- МОК призвал не проводить турниры в Индонезии из-за недопуска гимнастов Израиля. В организации требуют предоставить гарантии въезда в страну "всем участникам, независимо от гражданства".