Четыре человека погибли при взрыве в Копейске

Челябинский губернатор уточнил, что версия атаки БПЛА не подтверждается

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Четыре человека стали жертвами взрыва на заводе в Копейске Челябинской области, есть пострадавшие, сообщил губернатор Алексей Текслер в своем телеграм-канале.

"По предварительной информации от предприятия, в результате взрыва погибло четыре человека, еще несколько пострадало. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается" - написал глава региона.



По его данным, угрозы жителям и гражданским объектам нет.