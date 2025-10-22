Поиск

Пожар произошел после взрыва на заводе под Челябинском

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пожар тушат на заводе в Копейске Челябинской области, где вечером в среду произошел взрыв, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

"На месте силы и средства МЧС России по повышенному номеру сложности пожара", - говорится в сообщении.

Площадь пожара не уточняется.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на заводе погибли четыре человека, есть пострадавшие. В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается. Угрозы жителям и гражданским объектам нет.

Челябинская область Копейск завод взрыв пожар
