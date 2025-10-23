Путин распорядился о подписании Россией Конвенции ООН против киберпреступности

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать Конвенцию ООН против киберпреступности. Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

От имени России указанную конвенцию поручено подписать генеральной прокуратуре.

"Принять предложение правительства РФ о подписании Конвенции ООН против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям, принятой Генассамблеей ООН 24 декабря 2024 года", - говорится в распоряжении Путина.