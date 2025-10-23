Поиск

Путин распорядился о подписании Россией Конвенции ООН против киберпреступности

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать Конвенцию ООН против киберпреступности. Распоряжение президента опубликовано на портале правовой информации.

От имени России указанную конвенцию поручено подписать генеральной прокуратуре.

"Принять предложение правительства РФ о подписании Конвенции ООН против киберпреступности; укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием информационно-коммуникационных систем, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к серьезным преступлениям, принятой Генассамблеей ООН 24 декабря 2024 года", - говорится в распоряжении Путина.

Владимир Путин ООН РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Reuters сообщил о планах индийских нефтепереработчиков сократить импорт из России

Суд на 90 суток приостановил добычу угля из лавы шахты Распадская

Основная сессия на "Мосбирже" началась с падения индексов на 3,4%

В Карелии задержан причастный к организации диверсий

В Копейске число погибших при взрыве на предприятии достигло десяти

По факту взрыва на предприятии в Копейске возбуждено уголовное дело

Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Правительство согласилось отложить отмену льготы по НДС на российское ПО

Российские военные нейтрализовали за ночь 139 БПЛА над регионами РФ

Рубио заявил, что США по-прежнему заинтересованы во встрече с Россией

Трамп рассчитывает обсудить украинский кризис на встрече с Си Цзиньпином

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7412 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России108 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2471 материалов
Бюджет РФБюджет РФ65 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова17 материалов
Нобелевская премия - 2025Нобелевская премия - 20256 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау97 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ72 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости406 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов214 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9591 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });