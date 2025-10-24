Депутат Госдумы выступила против запрета отключать ЖКУ без решения суда

Она назвала отключение услуг эффективным способом борьбы с долгами по уплате

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светлана Разворотнева назвала внесенный в палату законопроект о запрете приостановки или ограничения предоставления жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) гражданам без вступившего в силу решения суда "неправильным предложением".

"Это неправильное предложение, потому что ограничение коммунальных ресурсов является одним из немногих эффективных средств борьбы с должниками. (...) Мне кажется, что справедливая система, когда действительно человек не платит, он не получает ресурс", - сказала она на брифинге.

По ее словам, есть "сравнительно мало ресурсов, которые можно отключить".

"Это электроэнергия, водоотведение, иногда газ, если говорить про многоквартирные дома. Водоотведение, то есть канализация - это такой процесс сложный, долгий, там ставятся затычки. Он рискованным может быть, потому что может быть затопление соседей, редко им пользуются. А вот отключение электроэнергии, оно происходит достаточно оперативно, уже по накатанной. И мы видим, что у нас оплата за электроэнергию - самый низкий процент неплатежей, потому что все понимают, что надо, что отключат, если не будешь платить", - добавила Разворотнева.

По ее мнению, отключение ресурса после решения суда может обойтись гражданам еще дороже.

"Потому что он (неплательщик - ИФ) заплатит не только за отключение, но и за подключение новое, еще судебную пошлину. Я считаю, что это не очень хорошее решение для граждан тоже", - заключила депутат.

Группа депутатов внесла законопроект № 1048116-8 в палату 22 октября.

"Действующее законодательство предоставляет исполнителям коммунальных услуг право приостанавливать или ограничивать их предоставление при наличии задолженности потребителей. Законопроект сохраняет эти полномочия, но вводит дополнительный механизм защиты граждан, предусматривающий, что приостановка или ограничение коммунальных услуг допускается только на основании вступившего в законную силу решения суда, что позволяет предотвращать злоупотребления и учитывать социальную уязвимость отдельных категорий граждан", - говорится в пояснительной записке к документу.

Изменения предлагается внести в ст. 157 Жилищного кодекса. Речь идет о ЖКУ по отоплению, газоснабжению, электроснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению, которые получают собственники и пользователи помещений в многоквартирных и не только жилых домах.

В случае принятия вступление в силу законопроекта предусматривается с 1 марта 2026 года.