Три человека погибли, четверо пострадали в ДТП в Краснодарском крае

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Три человека погибли и четверо детей пострадали в результате столкновения двух машин в Белореченском районе (Краснодарский край), сообщает ГУ МВД по региону.

"В ДТП 39-летняя женщина-водитель "Кио Рио, водитель "Лада Приора" и его 21-летний пассажир скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Пострадали 4 несовершеннолетних пассажира иномарки: 16-ти, 13-ти, 4-х и 12-ти лет. С различными травмами они госпитализированы. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ДТП произошло вблизи поселка Дружный. По предварительной информации, 36-летний водитель "Лада Приора" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, и в результате столкнулся с "Кио Рио".