Петербурженка попала в больницу после падения на нее наледи

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Петербурге женщине потребовалась госпитализация после того, как на нее с крыши упала наледь, сообщило региональное управление СКР.

По данным следствия, это случилось на Разъезжей улице. 56-летняя пострадавшая получила травмы. По факту началась доследственная проверка.

Ранее в феврале власти Петербурга сообщали, что число травм, полученных из-за снега и гололедицы, в городе снизилось почти на 70% по сравнению с показателем двухлетней давности.