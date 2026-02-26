Поиск

Что произошло за день: четверг, 26 февраля

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, ФСБ предотвратила теракт в Петербурге, правительство подготовить предложения об изменении условий семейной ипотеки на "вторичку"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия передала Украине тела тысячи погибших военнослужащих ВСУ, взамен получила 35 тел своих военных.

- Российская сторона не ставит сроков по урегулированию украинского вопроса, заявил Сергей Лавров.

- Сбиты 13 беспилотников, летевших в направлении Москвы.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны в Петербурге. Задержаны двое россиян, подозреваемых в минировании автомобиля.

- Правительство РФ подготовит предложения об изменении условий льготной ипотеки для семей с детьми, чтобы предоставить им возможность приобретать жилье на вторичном рынке в старых домах в городах с низким объемом строительства жилья.

- В Роскомнадзоре не стали комментировать информацию СМИ о блокировке Telegram в начале апреля.

- РКН предупредил о поддельных письмах о запрете использования VPN-сервисов на рабочих местах.

- Глава Сбербанка Герман Греф назвал преувеличенными слухи о проблемах у застройщика "Самолет". По его мнению, "они стали жертвами собственного пиара, когда обратились в бюджет". В начале февраля сообщалось, что девелопер обратился в правительство с просьбой о господдержке.

- Февраль в Москве стал рекордно снежным. 26 февраля высота сугробов достигла 86 см.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 26 февраля

Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

 Российские ледоколы помогают финским судам в Финском заливе

Кабмин подготовит предложения об изменении условий семейной ипотеки на "вторичку"

 Кабмин подготовит предложения об изменении условий семейной ипотеки на "вторичку"

США продлили до 1 апреля срок для продажи зарубежных активов "ЛУКОЙЛа"

Петербурженка попала в больницу после падения на нее наледи

 Петербурженка попала в больницу после падения на нее наледи

Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

 Мосбиржа предложила раскрывать более подробную информацию о сделках M&A

"Роскосмос" обеспечит отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы

ЦБ в феврале обсуждал риск "избыточного оптимизма" от мягкого сигнала

Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ

 Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ

Сбер не будет подписывать "кабальный меморандум" об условиях конкуренции с e-com
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8515 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 99 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 142 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 279 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });