Что произошло за день: четверг, 26 февраля

Россия и Украина обменялись телами погибших военных, ФСБ предотвратила теракт в Петербурге, правительство подготовить предложения об изменении условий семейной ипотеки на "вторичку"

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россия передала Украине тела тысячи погибших военнослужащих ВСУ, взамен получила 35 тел своих военных.

- Российская сторона не ставит сроков по урегулированию украинского вопроса, заявил Сергей Лавров.

- Сбиты 13 беспилотников, летевших в направлении Москвы.

- ФСБ сообщила о предотвращении теракта против офицера Минобороны в Петербурге. Задержаны двое россиян, подозреваемых в минировании автомобиля.

- Правительство РФ подготовит предложения об изменении условий льготной ипотеки для семей с детьми, чтобы предоставить им возможность приобретать жилье на вторичном рынке в старых домах в городах с низким объемом строительства жилья.

- В Роскомнадзоре не стали комментировать информацию СМИ о блокировке Telegram в начале апреля.

- РКН предупредил о поддельных письмах о запрете использования VPN-сервисов на рабочих местах.

- Глава Сбербанка Герман Греф назвал преувеличенными слухи о проблемах у застройщика "Самолет". По его мнению, "они стали жертвами собственного пиара, когда обратились в бюджет". В начале февраля сообщалось, что девелопер обратился в правительство с просьбой о господдержке.

- Февраль в Москве стал рекордно снежным. 26 февраля высота сугробов достигла 86 см.