"Роскосмос" обеспечит отбор и подготовку первого космонавта из Мьянмы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" готов обеспечить отбор и подготовку первого мьянманского космонавта, стороны подписали Меморандум о сотрудничестве в области пилотируемой космонавтики, сообщили в госкорпорации в четверг.

"Россия, обладающая многолетними компетенциями в подготовке международных экипажей, готова обеспечить отбор и подготовку первого мьянманского космонавта", - говорится в сообщении.

По данным госкорпорации, 25 февраля по итогам переговоров с гендиректором космического агентства Мьянмы Сое Мьинт Маундом был подписан российско-мьянманский меморандум о развитии сотрудничества в области пилотируемой космонавтики.