В России 5 ноября будет отмечаться День работника суда

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Новый профессиональный праздник - День работника суда - будет ежегодно отмечаться в России 5 ноября, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Установить профессиональный праздник - День работника суда и отмечать его 5 ноября", - говорится в постановлении от 24 октября 2025 года № 1657, опубликованном на сайте правительства.

Согласно сообщению, празднование приурочено к дате издания указа императора Петра I "О форме суда" в 1723 году. Этот документ тогда установил порядок рассмотрения дел судами и определил, что гражданские дела и большая часть уголовных дел рассматриваются при непосредственном участии обеих сторон - обвинения и защиты. Кроме того, предусматривались положения о действиях суда по вызову истца или ответчика, а также о праве суда применять к сторонам меры принуждения, например, в виде ареста.

Как говорится в сообщении, "инициатива установления праздничной даты была поддержана президентом, к которому обратился председатель Верховного Суда Игорь Краснов".

