В Смоленской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки БПЛА

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Пожар на заводе ПАО "Дорогобуж", атакованном украинскими беспилотниками в Смоленской области, ликвидирован, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

"В настоящее время пожар ликвидирован, проводится проливка небольших очагов тления", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

По его информации, на месте происшествия продолжают работать спасатели, дежурят бригады скорой медицинской помощи.

Также Анохин информировал, что в настоящее время семь человек, пострадавших при атаке беспилотников, госпитализированы в Сафоновскую и Дорогобужскую больницы, три человека с тяжелыми травмами доставлены в Смоленскую областную клиническую больницу.

Как сообщалось, в среду утром завод "Дорогобуж" в Дорогобужском районе Смоленской области подвергся атаке не менее чем 30 украинских дронов. В результате детонации погибли семь человек, еще 10 пострадали.

Повреждения получили элементы инфраструктуры завода, здание пожарной части и специальный автомобиль для тушения пожаров.

По данному факту СК РФ возбудил уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

По информации губернатора, в связи с произошедшим школы переведены на дистанционный формат обучения, в детсадах отменены занятия. Рассматривался вопрос об эвакуации жителей близлежащего населённого пункта.

ПАО "Дорогобуж" входит в группу "Акрон" и производит азотные и сложные удобрения, а также промышленные продукты.