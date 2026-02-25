Минтруд предложил обновить список профессий для альтернативной гражданской службы

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Минтруд РФ разработал проект приказа, которым актуализируется список профессий, по которым в 2026 году можно будет пройти альтернативную гражданскую службу (АГС), а также расширяется число организаций, где такую службу можно проходить, сообщила пресс-служба министерства в среду.

"В новый проект перечня (профессий - ИФ) вошли 363 позиции, сформированные на основе предложений федеральных и региональных органов власти. Количество организаций, в которых возможно пройти АГС, увеличилось с 1 798 до 1 927. Кроме того, расширен список предприятий и учреждений, где могут нести службу представители малочисленных народов России с учётом их традиционного образа жизни и промыслов", - говорится в сообщении.

Соответствующий проект приказа Минтруда размещён на портале проектов нормативных правовых актов в среду для общественного обсуждения, которое завершится 12 марта.

Пресс-служба министерства пояснила, что актуализация списка связана со вступлением в силу с начала года обновлённого Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, куда было добавлено около 1,7 тыс. позиций, часть из которых теперь будет включена в перечень для прохождения АГС. "Большинство из этих профессий присутствовали в предыдущей редакции перечня АГС в виде укрупнённых групп, а теперь детализированы по профилям деятельности. Например, количество врачебных специализаций увеличилось более чем в три раза, в перечень были добавлены профессии "травматолог-ортопед", "невролог", "офтальмолог" и другие", - сказали в Минтруде.

Там напомнили, что перечень профессий и организаций, где можно проходить альтернативную службу, утверждается Минтрудом ежегодно в соответствии с постановлением правительства РФ от 11 декабря 2003 г. № 750 "Об организации альтернативной гражданской службы"; он формируются на основе предложений федеральных и региональных органов исполнительной власти. Сведения о численности граждан, в отношении которых было принято решение о замене военной службы по призыву службы на АГС, предоставляются Минобороны РФ. На их основе Роструд формирует план направления граждан для прохождения АГС и проводит подбор рабочих мест, а по прибытии гражданина к месту прохождения АГС работодатель заключает с ним трудовой договор.