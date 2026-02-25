Поиск

В Госдуму внесен проект обращения к Европарламенту в связи с планами передать ядерное оружие Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект обращения к парламентам Франции, Великобритании, Европарламенту и в ООН в связи с сообщением Службы внешней разведки РФ о планах поставок ядерного оружия Украине, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В РоссииПесков надеется, что публикация планов Запада передать ядерное оружие Киеву помешает их реализацииЧитать подробнее

"Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву", - сказал Слуцкий журналистам в среду

По его словам, депутаты намерены призвать французских и британских парламентариев "безотлагательно провести независимое расследование возможного "ядерного сговора" адептов партии войны в парижском и лондонском истеблишменте".

В РоссииМИД заявил, что РФ даст жесткий отпор попыткам предоставить Киеву ядерное оружиеЧитать подробнее

"Это крайне опасные намерения, реальная угроза Третьей мировой. И как бы официальные власти не опровергали информацию, преступные планы ядерного вооружения бандеровцев должны быть вскрыты и нейтрализованы. Уверен, в этом напрямую заинтересованы народы и Франции, и Великобритании", - считает Слуцкий.

В проекте обращения, которое имеется в распоряжении "Интерфакса" указывается, что незамедлительное и беспристрастное расследование "должно стать жизненно важной мерой по поддержанию мира и привлечению к ответственности лиц, планирующих грубейшее нарушение принципиальных обязательств, составляющих основу глобального режима нераспространения ядерного оружия".

Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин проект обращения планируется рассмотреть на заседании 26 февраля.

Госдума Леонид Слуцкий Европарламент ООН Украина ядерное оружие
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные нейтрализовали вечером в среду 60 беспилотников ВСУ

В Госдуму внесен проект обращения к Европарламенту в связи с планами передать ядерное оружие Украине

Что произошло за день: среда, 25 февраля

Минтруд предложил обновить список профессий для альтернативной гражданской службы

Росстат отметил сокращение долгов по зарплате в январе на 8,5%

Последнего пациента с оспой обезьян выписали из подмосковной больницы

Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

 Минтранс назвал контролируемой ситуацию с судоходством в Финском заливе

Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

 Решетников назвал жесткую ДКП причиной ослабления влияния повышения НДС на инфляцию

В Смоленской области ликвидировали пожар на предприятии после атаки БПЛА

Бюджетное правило могут снова ужесточить на фоне недобора нефтегазовых доходов
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 141 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 71 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });