В Госдуму внесен проект обращения к Европарламенту в связи с планами передать ядерное оружие Украине

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект обращения к парламентам Франции, Великобритании, Европарламенту и в ООН в связи с сообщением Службы внешней разведки РФ о планах поставок ядерного оружия Украине, сообщил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Комитет по международным делам подготовил и внес на рассмотрение проект обращения к Нацсобранию Франции, Палате общин Великобритании, Европарламенту и ООН в связи с информацией СВР о планах Парижа и Лондона по поставкам компонентов ядерного оружия Киеву", - сказал Слуцкий журналистам в среду

По его словам, депутаты намерены призвать французских и британских парламентариев "безотлагательно провести независимое расследование возможного "ядерного сговора" адептов партии войны в парижском и лондонском истеблишменте".

"Это крайне опасные намерения, реальная угроза Третьей мировой. И как бы официальные власти не опровергали информацию, преступные планы ядерного вооружения бандеровцев должны быть вскрыты и нейтрализованы. Уверен, в этом напрямую заинтересованы народы и Франции, и Великобритании", - считает Слуцкий.

В проекте обращения, которое имеется в распоряжении "Интерфакса" указывается, что незамедлительное и беспристрастное расследование "должно стать жизненно важной мерой по поддержанию мира и привлечению к ответственности лиц, планирующих грубейшее нарушение принципиальных обязательств, составляющих основу глобального режима нераспространения ядерного оружия".

Как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин проект обращения планируется рассмотреть на заседании 26 февраля.