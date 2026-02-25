Поиск

Что произошло за день: среда, 25 февраля

Жертвы атаки БПЛА на предприятие в Смоленской области, отчет о работе правительства в Госдуме, арест по делу о гибели туристов на Байкале

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Семь человек погибли при атаке БПЛА на предприятие "Дорогобуж" в Смоленской области. Еще 10 человек пострадали. Пожар на предприятии потушен.

- Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом о работе правительства в Госдуме. Премьер-министр РФ, в частности, заявил, что правительство РФ в весеннюю сессию внесет в Госдуму законопроект, направленный на стабилизацию финансового положения "Почты России". По его словам, 3,9 млн иностранцев в России подтвердили свою личность через единую биометрическую систему, был предотвращен въезд в страну 50 тысяч мигрантов. Мишустин также сказал в ходе выступления, что кабмин РФ поддерживает инициативу по введению механизма постоплаты парковки.

- Ситуация с топливом в России остается стабильной, НПЗ выходят из плановых ремонтов, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

- Власти готовятся вновь ужесточить параметры бюджетного правила на фоне недобора нефтегазовых доходов.

- Великобритания продлила лицензию на операции с зарубежными дочерними предприятиями "ЛУКОЙЛа" до 25 августа.

- Космонавт Сергей Тетерятников отправится на МКС во второй половине 2026 года в составе экипажа Crew Dragon.

- Суд в Иркутской области арестовал местного жителя по делу о гибели группы туристов из Китая на Байкале. По данным следствия, он выступал организатором и координатором нелегальных перевозок туристов.

- Последнего пациента с диагнозом "оспа обезьян" выписали из подмосковной больницы.

