Более 40 постояльцев пансионата в Видном госпитализировали с отравлением

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Более 40 человек направлены в медицинские учреждения из пансионата в подмосковном Видном с отравлением, трое погибли, сообщает СКР в своем телеграм-канале в субботу.

По данным следствия, в пансионате находились 73 человека.

Представители Роспотребнадзора взяли пробы пищи, по которым назначено проведение необходимых исследований.

Согласно сообщению, проводятся допросы руководства учреждения, а также постояльцев.

Ранее сообщалось, что госпитализированы были 30 человек, трое умерли.