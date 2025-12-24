Поиск

Арестована гендиректор пансионата в Видном, где насмерть отравились шесть человек

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Видновский городской суд санкционировал арест генерального директора пансионата для пожилых людей "Долгожитель", в котором произошло массовое отравление постояльцев, шесть из которых умерли.

"Суд избрал Паршиковой Наталье Юрьевне меру пресечения в виде заключения под стражу на срок предварительного следствия, а именно до 19 февраля 2026 года", - сообщили в пресс-службе суда.

Женщине предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц). Если ее вина будет наказано, ей грозит до 10 лет колонии.

По данным подмосковного СКР, 19 декабря в экстренные службы поступила информация о том, что в частном пансионате, расположенном в городском округе Видное, постояльцы обратились с жалобами на самочувствие.

В пансионате находились 73 постояльцев в возрасте старше 80 лет, стоимость их пребывания варьировалась от одной 1,3 до 1,5 тыс. рублей в сутки. С отравлением были госпитализированы более 40 постояльцев, 6 пенсионеров скончались в течение нескольких суток.

В настоящее время судом деятельность учреждения приостановлена.

