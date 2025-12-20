Поиск

Смоленск стал "Молодежной столицей России-2026"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Смоленск получил статус молодежной столицы России на 2026 год, сообщил губернатор Василий Анохин.

Результаты премии "Время молодых" Росмолодежи объявили сегодня на торжественной церемонии в Национальном центре "Россия".

"Смоленск успешно преодолел три этапа конкурса, стал лидером народного голосования, которое проходило на портале Госуслуги. За столицу региона проголосовало более 550 тысяч человек, это жители самых разных уголков страны", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Победителем в номинации "Город молодежи" стал Елец Липецкой области.

Голосование за звание "Молодежная столица России" проводится с 2022 года. Этот статус присуждается городу на один год и открывает дополнительные возможности для развития молодежной политики, а также предоставляет приоритетное право на проведение крупных мероприятий в городе и регионе. В 2023 году звание "Молодежная столица" было присвоено Нижнему Новгороду, в 2024 году - Москве и Владивостоку.

