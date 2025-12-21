Поиск

Путин на следующей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений, а также Госсовет по кадрам.

Планы главы государства по традиции были озвучены в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Помимо совещания и заседания Госсовета, в графике президента на неделе - участие в церемонии вручения госнаград, а также в открытии новых инфраструктурных объектов в разных регионах страны.

Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что Дмитриев должен получить информацию о наработках США и Европы по Украине

Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

 Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

Путин отметил, что у РФ и Белоруссии практически не осталось вопросов, требующих внимания президентов

Ушаков заявил, что пока никто серьезно не говорил об идее трехсторонней встречи РФ-США-Украина

Ушаков сообщил, что Дмитриев работает в Майами с американcкими коллегами

 Ушаков сообщил, что Дмитриев работает в Майами с американcкими коллегами

Ушаков заявил, что предложения Киева и Европы препятствуют долгосрочному миру

Ряд законов в поддержку участников СВО и их семей вступает в силу на следующей неделе

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме

 Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме

Что произошло за день: суббота, 20 декабря

Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ

 Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });