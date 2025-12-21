Путин на следующей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе проведет совещание по госпрограмме вооружений, а также Госсовет по кадрам.

Планы главы государства по традиции были озвучены в программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Помимо совещания и заседания Госсовета, в графике президента на неделе - участие в церемонии вручения госнаград, а также в открытии новых инфраструктурных объектов в разных регионах страны.