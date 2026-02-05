Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Встречи в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству в Абу-Даби идут успешно, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Совместно с администрацией президента Трампа идет активная работа по восстановлению отношений Россия-США по экономическому направлению, в том числе, в рамках российско-американской группы по экономическому сотрудничеству, мы в том числе встречались сегодня, и встречи идут позитивно", - сказал он журналистам российских телеканалов.