В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Фото: Евгений Курсков/ТАСС

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ сообщило о сокращении 47 тыс. платных мест или 13% в российских вузах в связи с принятием закона о государственном регулировании платного приема.

"В настоящий момент сокращено 47 тыс., или 13%, от числа платных мест направлений подготовки и специальностей, определенных соответствующим перечнем", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

Там отмечается, что сокращение затронуло преимущественно негосударственный сектор образования и такие направления подготовки, как экономика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью.

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон о государственном регулировании платного приема в российские университеты, по которому правительство России наделяется полномочиями устанавливать вузам предельное число коммерческих мест. Закон принят в рамках реализации поручения президента России по разработке системы мер, направленных на повышение качества платного приёма в российские университеты.