Песков назвал фейком сообщения о планах ввести обязательный сбор на нужды обороны

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В Кремле назвали "фейком среднего качества" появившиеся в интернете сообщения о планах ввести в РФ обязательный сбор на нужды обороны.

"Это фейк. Причем среднего качества", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует RTVI.

Как поясняет телеканал, представитель Кремля таким образом прокомментировал распространяемые в соцсетях ролики, в которых звучат сгенерированные с помощью ИИ голосовые сообщения от лица пресс-секретаря президента о том, что в России якобы будет введен обязательный сбор в размере 7% на нужды обороны в качестве временной меры для консолидации ресурсов на выполнение задач СВО.

Официальных заявлений о планах ввести "военный налог" власти России никогда не делали, подчеркивает RTVI.