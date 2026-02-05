Таможня не дала вывезти из РФ осколок крупнейшего метеорита весом более 2,5 т

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Осколок метеорита Алетай не дали вывезти из России в Великобританию сотрудники Балтийской таможни, сообщила пресс-служба ФТС РФ в четверг.

Фрагмент тела космического происхождения весом более 2,5 тонны обнаружили при сканировании морского контейнера в порту Петербурга.

"Установлено, что он был ввезен в Россию из одной из стран ЕАЭС. При попытке вывоза он был задекларирован как скульптура для ландшафтного дизайна. Однако при детальной проверке выяснилось, что происхождение и стоимость груза отличаются от сведений, заявленных в декларации. Экспертиза установила, что это крупный фрагмент железного метеорита Алетай, и его стоимость составляет около 323 млн рублей", - пояснили в ФТС.

Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов".

Алетай - один из самых крупных железных метеоритов в истории Земли. Его первые фрагменты были обнаружены еще в 1898 году в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.