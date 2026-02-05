Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, прогресс есть. Идет хорошее, позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли прогресс в работе над мирным соглашением.

Он подчеркнул, что в этой работе "неким индикатором может быть то, что разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть". Чем больше таких попыток, заявил Дмитриев, тем больше видно, что есть прогресс в этой работе.

Реагируя на реплику журналиста о том, что невозможно помешать переговорному процессу в Абу-Даби, спецпредставитель президента сказал: "Им сложно, но они стараются".

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности в среду провела заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Абу-Даби присутствуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января. Портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.



