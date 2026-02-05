Поиск

Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - В работе над мирным соглашением по Украине есть прогресс и хорошее движение вперед, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, прогресс есть. Идет хорошее, позитивное движение вперед", - сказал Дмитриев журналистам, отвечая на вопрос, есть ли прогресс в работе над мирным соглашением.

Он подчеркнул, что в этой работе "неким индикатором может быть то, что разжигатели войны из Европы, из Британии постоянно пытаются помешать этому процессу, постоянно пытаются в него влезть". Чем больше таких попыток, заявил Дмитриев, тем больше видно, что есть прогресс в этой работе.

Реагируя на реплику журналиста о том, что невозможно помешать переговорному процессу в Абу-Даби, спецпредставитель президента сказал: "Им сложно, но они стараются".

Трехсторонняя рабочая группа РФ-США-Украина по вопросам безопасности в среду провела заседание в Абу-Даби, консультации могут продолжиться и в четверг.

Ранее сообщалось, что на переговорах в Абу-Даби присутствуют спецпосланник президента США Стив Уиткофф, бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл. Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Первый раунд трехсторонних переговоров РФ-США-Украина в Абу-Даби прошел 23-24 января. Портал Axios со ссылкой на неназванные американские официальные лица передавал, что переговоры прошли хорошо, стороны обсудили все спорные вопросы. По информации собеседника портала, делегации обсудили тему Донбасса, ЗАЭС, меры по деэскалации, которые потребуются после завершения конфликта.


Абу-Даби Кирилл Дмитриев РФПИ Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

 В российских вузах сократили 47 тысяч платных мест

Спецпредставитель Путина заявил о прогрессе в работе над соглашением по Украине

Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

 Дмитриев заявил об активной работе по восстановлению экономических отношений РФ-США

Росгвардия в Красноярском крае даст оценку работе сотрудников ЧОП в школах

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил еще один столб пепла на высоту 9 км

 Камчатский вулкан Шивелуч выбросил еще один столб пепла на высоту 9 км

Россиянин получил 16 лет колонии за участие в кибератаках украинских хакеров

Песков назвал фейком сообщения о планах ввести обязательный сбор на нужды обороны

Минобороны РФ заявило о ликвидации за ночь 95 беспилотников ВСУ

Камчатский вулкан выбросил пепел на высоту почти 10 км

 Камчатский вулкан выбросил пепел на высоту почти 10 км

Кровля обрушилась в сельской школе в Новосибирской области

 Кровля обрушилась в сельской школе в Новосибирской области
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8324 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });