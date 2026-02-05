Росгвардия в Красноярском крае даст оценку работе сотрудников ЧОП в школах

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Работу частных охранных предприятий, которые обеспечивают безопасность в школах, проверят в Красноярском крае, сообщил губернатор региона Михаил Котюков в четверг.

"Росгвардия проведет проверку охранных организаций, которые обеспечивают безопасность школ, даст оценку работе их сотрудников", - написал Котюков в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что поручил педагогам обеспечить не формальный, а индивидуальный подход к участию в жизни учеников, следить за изменением их эмоционального состояния, наладить контакт с родителями, особенно если ребенок ведет себя нетипично, и пресекать любые попытки буллинга в школьной среде.

По словам губернатора, до конца недели также будут приняты кадровые решения в школах Красноярска и Кодинска, где произошли инциденты.

Сразу два ЧП произошли в школах Красноярского края за последние дни.

3 февраля, по предварительным данным следствия, 14-летняя школьница после конфликта с учителем в школе Кодинска ранила ножом свою сверстницу. Предположительно, причиной конфликта стало "эмоциональное состояние школьницы на фоне сложных отношений с другими учениками". Были возбуждены уголовные дела о покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и халатность (ст. 293 УК РФ).

4 февраля в Красноярске задержали восьмиклассницу, подозреваемую в поджоге в школе N153 и нападении на нескольких учеников. Госпитализированы пятеро детей. Возбуждены также два уголовных дела.