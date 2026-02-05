Россиянин получил 16 лет колонии за участие в кибератаках украинских хакеров

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Кемеровский областной суд приговорил россиянина к 16 годам колонии за участие в кибератаках украинских хакеров на критическую инфраструктуру РФ, сообщил в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Мужчине также назначен штраф в размере 100 тыс. рублей и ограничение свободы сроком на один год, сказали в ЦОС.

Приговор вступил в законную силу.

Как установлено следствием и судом, мужчина "по заданию украинского киберподразделения осуществлял компьютерные атаки с использованием вредоносного программного обеспечения на информационные ресурсы Российской Федерации, которые привели к нарушению работоспособности объектов критической информационной инфраструктуры".

Следственным отделом УФСБ по Кемеровской области возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 1 ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации) и ч. 1 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) УК России.