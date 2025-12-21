Кремль поздравит Трампа с Рождеством и Новым годом

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Кремль направит поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Мы как вежливые люди направим поздравления господину Трампу с Рождеством и с Новым годом", - сказал Ушаков журналистам в воскресенье.

Ранее на вопрос о том, собирается ли президент РФ Владимир Путин поздравить Трампа с Рождеством, его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что об этом сообщат.