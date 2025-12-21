Лукашенко заявил о росте значимости ЕАЭС для укрепления экономического потенциала

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил значительное укрепление экономического потенциала государств-участников ЕАЭС за последние пять лет, несмотря на условия колоссального внешнего давления.

"Подводя итоги реализации Стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года, можно с уверенностью сказать - в условиях колоссального внешнего давления на наши страны Союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников", - заявил Лукашенко на расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что Минск постарался привнести в его работу новое дыхание и видение экономических процессов. "Белорусские инициативы исходили не из сиюминутной конъюнктуры и национальных предпочтений, а из долгосрочных приоритетов, актуальных для всех государств-членов", - отметил Лукашенко. По оценочным данным, в 2020-2024 годах ВВП ЕАЭС вырос на 11%, промышленность - на 15%, сельское хозяйство - почти на 10%, констатировал белорусский президент.

Глава государства отметил, что в этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд.

"Во всех государствах-членах растет заработная плата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы. За 2025 год создана солидная основа для принципиально нового этапа развития евразийской экономической интеграции", - сказал Лукашенко.

"Если уровень безработицы Союза в 2020 году составлял почти 6%, то в 2024-м - около 3%", - добавил он.