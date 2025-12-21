Поиск

Лукашенко заявил о росте значимости ЕАЭС для укрепления экономического потенциала

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил значительное укрепление экономического потенциала государств-участников ЕАЭС за последние пять лет, несмотря на условия колоссального внешнего давления.

"Подводя итоги реализации Стратегических направлений развития экономической интеграции до 2025 года, можно с уверенностью сказать - в условиях колоссального внешнего давления на наши страны Союз не только сохранил, но и приумножил свое значение для укрепления экономического потенциала государств-участников", - заявил Лукашенко на расширенном заседании Высшего Евразийского Экономического совета в Санкт-Петербурге.

Он подчеркнул, что Минск постарался привнести в его работу новое дыхание и видение экономических процессов. "Белорусские инициативы исходили не из сиюминутной конъюнктуры и национальных предпочтений, а из долгосрочных приоритетов, актуальных для всех государств-членов", - отметил Лукашенко. По оценочным данным, в 2020-2024 годах ВВП ЕАЭС вырос на 11%, промышленность - на 15%, сельское хозяйство - почти на 10%, констатировал белорусский президент.

Глава государства отметил, что в этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд.

"Во всех государствах-членах растет заработная плата, продолжает оставаться минимальным уровень безработицы. За 2025 год создана солидная основа для принципиально нового этапа развития евразийской экономической интеграции", - сказал Лукашенко.

"Если уровень безработицы Союза в 2020 году составлял почти 6%, то в 2024-м - около 3%", - добавил он.

Александр Лукашенко Белоруссия ЕАЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Уиткофф назвал переговоры с Дмитриевым продуктивными и конструктивными

Минобороны РФ сообщило о ликвидации 35 дронов, включая 23 над Черным морем

Обломки БПЛА повредили трубопровод в краснодарском поселке на берегу Черного моря

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

 В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря

Песков заявил, что Дмитриев должен получить информацию о наработках США и Европы по Украине

Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

 Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

Путин отметил, что у РФ и Белоруссии практически не осталось вопросов, требующих внимания президентов

Ушаков заявил, что пока никто серьезно не говорил об идее трехсторонней встречи РФ-США-Украина

Ушаков сообщил, что Дмитриев работает в Майами с американcкими коллегами

 Ушаков сообщил, что Дмитриев работает в Майами с американcкими коллегами
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });