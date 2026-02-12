Поиск

СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

Фото: телеграм-канал мэра Анапы Светланы Масловой

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СК России по Краснодарскому краю будет ходатайствовать об аресте 17‑летнего жителя Анапы по делу о стрельбе в индустриальном техникуме. Об этом в четверг сообщила пресс-служба СК РФ.

Молодой человек подозревается в совершении убийства, покушении на убийство двух и более лиц и хищении оружия (пп. "б, е, и" ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, пп. "а, б, е, и" ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 226 УК РФ).

"Подозреваемый задержан и допрошен по обстоятельствам совершенных им преступлений. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, днем 11 февраля вооруженный ружьем молодой человек прибыл к Анапскому индустриальному техникуму, где открыл стрельбу. Ранения получили несовершеннолетний учащийся, сотрудница учебного заведения и охранник. Пострадавшие были госпитализированы. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, 55-летний охранник скончался от полученного ранения.

В рамках расследования продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, которые могли способствовать совершению преступления. Назначен комплекс необходимых экспертиз.

Ранее днем в среду СК сообщил, что обстоятельства происшествия в техникуме Анапы будут устанавливать в рамках уголовного дела. Отмечалось, что на место выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления по Краснодарскому краю.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил о гибели охранника, который принял на себя основной удар нападавшего и не пропустил его дальше внутрь техникума.

СК РФ Анапа Краснодарский край
СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

