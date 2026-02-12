Поиск

"Новоросцемент" просит передать дело об изъятии активов группы в доход РФ в суд Москвы

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - АО "Новоросцемент" (один из крупнейших в РФ производителей цемента), просит передать по подсудности в Арбитражный суд Москвы дело об изъятии в доход РФ активов группы по иску Генпрокуратуры, сообщил корреспондент "Интерфакса".

В настоящее время дело слушается в Арбитражном суде Краснодарского края.

"Так как компании, которые являются участниками, ответчиками по данному делу, юридически находятся в Москве, мы просим суд передать дело по подсудности в Арбитражный суд города Москвы", - сообщил представитель "Новоросцемента".

С аналогичными ходатайствами выступили представители ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и АО "Актуальные инвестиции".

Представитель Генпрокуратуры, со своей стороны, возражает против передачи дела в Арбитражный суд Москвы из-за отсутствия оснований.

Представитель "Актуальных инвестиций" также заявил ходатайство об отложении предварительного судебного заседания для ознакомления с материалами дела, а также ввиду отсутствия конечного бенефициара группы - Льва Кветного и его представителей.

Как сообщалось, Генпрокуратура 27 января 2026 года подала в Арбитражный суд Краснодарского края заявление об изъятии в доход РФ активов группы "Новоросцемент" общей стоимостью 45 млрд рублей.

По данным Генпрокуратуры, группа компаний "Новоросцемент" является одним из крупнейших в стране производителей цемента, она в полном объеме обеспечивает потребности строительного комплекса Южного и Северо-Кавказского федеральных округов и занимает доминирующее положение на рынке. В ее состав входят три действующих цементных завода - "Верхнебаканский", "Пролетарий" и "Первомайский". Работа еще одного - "Октябрь" - с 2016 года приостановлена, оборудование законсервировано.

Надзорными мероприятиями выявлено, что без уведомления ФАС России и согласования правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ группой лиц с участием офшорных компаний над ОАО "Верхнебаканский цементный завод" и ОАО "Новоросцемент" установлен иностранный контроль. Конечным бенефициаром обществ выступает гражданин Израиля (с 2014 года) и Республики Кипр (с 2015 года) Кветной. Установив контроль над предприятиями, Кветной использовал доминирующее положение холдинга на рынке цемента для завышения цен на реализуемую продукцию на территории Южного федерального округа, что было зафиксировано ФАС России, а получаемые доходы выводил за рубеж, в том числе на принадлежащие ему счета в Швейцарии.

В целях создания благоприятных условий для своего обогащения, обхода действующих ограничений, установленных указами президента РФ, Кветной реализовал активы стратегического предприятия в пользу российского АО "Актуальные инвестиции". Всего за период с 2023 года по 2025 год в иностранную юрисдикцию выведено более 1 млрд рублей.

В связи с этим Генпрокуратура просит суд признать недействительными (ничтожными) сделки - договор о создании АО "Актуальные инвестиции", дополнительное соглашение к договору о создании этой компании в части внесения оплаты акций компании Nortox Investments Limited акциями ОАО "Верхнебаканский цементный завод". Применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскать в доход РФ обыкновенные именные акции ОАО "Верхнебаканский цементный завод" в количестве 41 тыс. 793 штук, принадлежащие АО "Актуальные инвестиции".

Кроме того, ведомство просит признать недействительными (ничтожными) сделки - договор о создании АО "Актуальные инвестиции" в части внесения оплаты акций компании Chevre Investments Limited акциями ОАО "Новоросцемент", применить последствия недействительности ничтожных сделок, взыскать в доход РФ обыкновенные именные акции "Новоросцемента" номинальной стоимостью 19 рублей каждая в количестве 9 234 600 штук, принадлежащие "Актуальным инвестициям" и взыскать в доход РФ привилегированные акции "Новоросцемента" номинальной стоимостью 19 рублей каждая, в количестве 3 078 200 штук.

Третьими лицами по делу выступают Росимущество, АО "Газметаллпроект", "Новоросцемент", Верхнебаканский цементный завод и Федеральная антимонопольная служба.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Актуальные инвестиции" зарегистрировано в Москве в 2019 году. Компания специализируется на деятельности холдинговых компаний. Генеральным директором является Ирина Успенская. Данные о владельцах не раскрываются.

Новоросцемент Лев Кветной
