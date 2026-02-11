Поиск

Что произошло за день: среда, 11 февраля

Стрельба в Анапе, предложение о полном НДС на иностранные товары, штраф для Telegram, уход Богомолова из Школы-студии МХАТ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС в размере 22% на иностранные товары.

- Студент устроил стрельбу в одном из техникумов Анапы, погиб охранник, есть раненые. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

- Суд в Москве арестовал Виктора Васина и его сына Павла, подозреваемых соучастников покушения на генерал-лейтенанта ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева.

- Власти Украины планируют президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

- Мосгорсуд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и жилого дома, которые принадлежат бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову. Он был признан виновным в хищении средств и их легализации и приговорен к 13 годам колонии.

- Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.

- В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%, сообщает Росстат. С начала года цены выросли в полтора раза. В свою очередь Минсельхоз отмечает выраженную сезонность цен и ожидает их снижения с весны.

- Константин Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Ранее он сообщил, что обратился к министру культуры РФ с просьбой об этом.

- Рейсы авиакомпании "Россия" на Кубу после вывоза туристов будут временно приостановлены. В Росавиации объяснили решение сложностями с топливной заправкой самолетов на Кубе.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

 Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

Что произошло за день: среда, 11 февраля

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

 В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

 На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Депутаты предложили включить в ежегодный медосмотр в школах консультацию психолога

Рыбаки обеспокоены планами ввести для них "информационно-цифровой оброк"

Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

 Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

Росавиация одобрила использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 32 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });