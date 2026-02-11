Что произошло за день: среда, 11 февраля

Стрельба в Анапе, предложение о полном НДС на иностранные товары, штраф для Telegram, уход Богомолова из Школы-студии МХАТ

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минпромторг предложил с 2027 года ввести полный НДС в размере 22% на иностранные товары.

- Студент устроил стрельбу в одном из техникумов Анапы, погиб охранник, есть раненые. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

- Суд в Москве арестовал Виктора Васина и его сына Павла, подозреваемых соучастников покушения на генерал-лейтенанта ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева.

- Власти Украины планируют президентские выборы и референдум по мирному соглашению с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

- Мосгорсуд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и жилого дома, которые принадлежат бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову. Он был признан виновным в хищении средств и их легализации и приговорен к 13 годам колонии.

- Таганский суд Москвы оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей за отказ удалить запрещенную в РФ информацию.

- В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%, сообщает Росстат. С начала года цены выросли в полтора раза. В свою очередь Минсельхоз отмечает выраженную сезонность цен и ожидает их снижения с весны.

- Константин Богомолов освобожден от должности и. о. ректора Школы-студии МХАТ. Ранее он сообщил, что обратился к министру культуры РФ с просьбой об этом.

- Рейсы авиакомпании "Россия" на Кубу после вывоза туристов будут временно приостановлены. В Росавиации объяснили решение сложностями с топливной заправкой самолетов на Кубе.