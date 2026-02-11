Два медика и водитель скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в ЛНР

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Беспилотник украинской армии атаковал автомобиль скорой помощи в Сватово, пострадал водитель и двое медиков, сообщили в правительстве Луганской Народной Республики.

"БПЛА противника атаковал "скорую помощь", когда бригада медицинских работников возвращалась с вызова в Сватово", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

В нем уточняется, что в результате атаки пострадали двое фельдшеров и водитель автомобиля.

"Следователи Следственного управления СК России по ЛНР устанавливают обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее глава Белгородской области сообщил, что в результате атак ВСУ на ряд населенных пунктов пострадали семь мирных жителей.